Миладинович потерял сознание в матче со «Спартаком», ему разбили голову

Защитник «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович получил тяжёлую травму в матче 3-го тура РПЛ со «Спартаком». В начале второго тайма Миладинович столкнулся головами с форвардом «Спартака» Эсекьелем Понсе. Сразу после падения к Миладиновичу подбежали партнёры по команде и начали махать руками, требуя, чтобы быстрее прибежали врачи.

В результате столкновения защитник получил травму головы. Его увезли на электрокаре и сразу заменили. У Миладиновича было в кровь разбито лицо.

После первого тайма «Спартак» уступает со счётом 0:2. Счёт в этой встрече был открыл уже на 4-й минуте. После углового защитник гостей Кирилл Гоцук с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот «Спартака». Ещё один мяч гости забили на 16-й минуте. После навеса с фланга Алексей Козлов с угла вратарской точно пробил головой.

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