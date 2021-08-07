«Спартак» дома проиграл «Нижнему Новгороду»

В матче 3-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт в этой встрече был открыл уже на 4-й минуте. После углового защитник гостей Кирилл Гоцук с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот «Спартака». На 16-й минуте Алексей Козлов удвоил преимущество «Нижнего Новгорода». Прошла передача с фланга на голову Козлова, который был на дальней штанге без опеки, и Алексею оставалось лишь пробить мимо вратаря. На 86-й минуте Эсекьель Понсе отыграл один мяч. Понсе получил мяч на границе штрафной, сместился ближе к центру и пробил низом в дальний угол.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогали ему ассистенты Роман Милюченко и Кирилл Большаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).



В двух предыдущих турах «Спартак» проиграл казанскому «Рубину» (0:1) и победил «Крылья Советов» (1:0). «Нижний Новгород» одолел «Сочи» (1:0) и сыграл вничью с «Уралом» (1:1).

«Спартак» в трёх матчах набрал 3 очка и занимает 9-е место в таблице РПЛ. «Нижний Новгород» (7) — третий.

Напомним, в сезоне-2020/2021 «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Нижний Новгород» выступал в ФНЛ и стал третьим, набрав 88 очков в 42 матчах. Второе место занял «Оренбург», но из-за требований РПЛ не смог подняться в классе, поэтому в Российскую Премьер-Лигу вышли нижегородцы.