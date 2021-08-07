Руй Витория объяснил причины поражения «Спартака» в матче с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвёл итог матча 3-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом». Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 2:1. При этом два мяча гости забили уже в первые 16 минут игры.

«Сегодня потеряли три очка, дали сопернику два мяча форы в первом тайме. Мы плохо начали игру, не хватило внимания и концентрации. Хотели отыграться, моментов было много, но не хватало в последних фазах атаки.

В чём проблема «Спартака», если не в психологии? Я не говорю, что проблем не существует, но не хочу говорить, что потеряли три очка из-за них. Это звучало бы как оправдания. Ситуация вокруг клуба ненормальная, но внутри команды проблем нет. Нам не хватило спокойствия и вдохновения. Футболисты люди, а не машины – сначала не хватило концентрации, после этого перехватили инициативу и взяли игру в свои руки», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.