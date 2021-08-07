Кержаков прокомментировал победу «Нижнего Новгорода» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).
«Матч сложился для нас сложно, благодарен ребятам, что выдержали ту модель, которую планировали использовать, готовясь к игре. Результатом доволен, очень приятно, что дебют против «Спартака» оказался удачным, как и первый матч во время профессиональной карьеры. Благодарю болельщиков, которые приехали – их было очень хорошо слышно.
Пока знаю, что у Миладиновича рваная травма головы. Надеюсь, она несерьёзна.
Принципиальным ли для меня было одержать победу над «Спартаком», как человеку, который сыграл важную роль в жизни «Зенита»? Мы не разделяем команды на тренеров, игроков, мы – одно целое. Для нас каждый матч значимый, не делим соперников на более сильных или слабых. Каждый соперник в РПЛ — это что-то запоминающееся, мы делаем первые шаги. Нет простых, нет не очень важных: все игры – это счастье», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 7 августа 2021
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