Витория: если не доверять Кралу, Мирзову и Кутепову – то кому тогда можно доверять?

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался об игре Алекса Крала, Резиуана Мирзова и Ильи Кутепова в матче 3-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:2).

«По травме Мозеса ответ дать не могу, не было возможности поговорить с врачами. Надеюсь, травма несерьёзная. Что касается замен в стартовом составе, то я считаю, что те, кто вышел, имели все качества, необходимые для победы. Когда такой плотный календарь, когда до декабря надо сыграть больше 26 матчей, то ротация неизбежна. К тому же игроки сборных присоединились к команде позже – Зобнин, Джикия, Понсе.

Сегодня вышел Крал – игрок сборной Чехии, Мирзов – его качества не вызывают сомнения, Кутепов – игрок сборной России. Если не доверять им, то кому тогда можно доверять? У Джикии к тому же была небольшая травма, нужно быть аккуратным», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.