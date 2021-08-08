Экс-наставник «Спартака» Якин близок к назначению главным тренером сборной Швейцарии

Бывший главный тренер «Спартака» Мурат Якин близок к назначению в сборную Швейцарии, сообщает Blick.

46-летний специалист, возглавляющий «Шаффхаузен», может стать главным тренером швейцарской команды в понедельник, 9 августа. Контракт Якина со Швейцарской футбольной ассоциацией уже согласован.

Якин возглавлял «Спартак» с 2014 по 2015 год. Под его руководством красно-белые заняли шестое место в чемпионате страны, не сумев квалифицироваться в еврокубки.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить сборную Швейцарии. Футбольной федерации Швейцарии нужен тренер, который сможет вывести сборную в финальную часть чемпионата мира в Катаре — 2022. Швейцарцы якобы пытались привлечь Венгера ещё в 1995 году, когда он был тренером «Нагоя Грампус», но француз отказался разрывать контракт с японским клубом.



Бывший главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович ранее возглавил французский «Бордо». Он подписал контракт с жирондинцами сроком на три года.