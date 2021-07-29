Арсен Венгер, покинувший «Арсенал» три года назад, может возглавить сборную Швейцарии

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить сборную Швейцарии. Об этом сообщает The Sun.

Британцы со ссылкой на источники в Цюрихе утверждают, что бывший руководитель канониров возглавляет список приоритетов швейцарской футбольной федерации. Им нужен тренер, который сможет вывести сборную в финальную часть чемпионата мира в Катаре — 2022. Швейцарцы якобы пытались привлечь Венгера ещё в 1995 году, когда он был тренером «Нагоя Грампус», но француз отказался разрывать контракт с японским клубом.

Бывший главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович возглавил французский «Бордо». Он подписал контракт с жирондинцами сроком на три года.

Венгер ушёл из «Арсенала» в 2018 году, с тех пор специалист находится без работы.

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