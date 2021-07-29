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Арсен Венгер, покинувший «Арсенал» три года назад, может возглавить сборную Швейцарии

Арсен Венгер, покинувший «Арсенал» три года назад, может возглавить сборную Швейцарии
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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить сборную Швейцарии. Об этом сообщает The Sun.

Британцы со ссылкой на источники в Цюрихе утверждают, что бывший руководитель канониров возглавляет список приоритетов швейцарской футбольной федерации. Им нужен тренер, который сможет вывести сборную в финальную часть чемпионата мира в Катаре — 2022. Швейцарцы якобы пытались привлечь Венгера ещё в 1995 году, когда он был тренером «Нагоя Грампус», но француз отказался разрывать контракт с японским клубом.

Бывший главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович возглавил французский «Бордо». Он подписал контракт с жирондинцами сроком на три года.

Венгер ушёл из «Арсенала» в 2018 году, с тех пор специалист находится без работы.

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