«Горжусь тем, что являюсь частью этого клуба». Холанд — о своём пребывании в «Боруссии»

21-летний норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд развеял опасения болельщиков «шмелей» о возможном уходе из немецкого клуба, высказав мнение о своём пребывании в команде после победы над «Вееном» в первом раунде Кубка Германии (3:0).
«Я горжусь тем, что являюсь частью этого клуба. Горжусь, что являюсь частью дортмундской «Боруссии», — цитирует заявление Холанда Фабрицио Романо в «Твиттере», ссылаясь на информацию журналиста SportBILD Свена Вестершульца.
Отметим, что в матче с «Вееном» Холланду удалось отличиться трижды – на 26-й, 31-й и 51-й минутах.
Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 130 млн.
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