Холанд: интерес «Челси»? € 175 млн — большие деньги за одного человека

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.
«Интерес «Челси»? Я разговаривал со своим агентом вчера, а до этого мы месяц не контактировали. Это вам нужно мне рассказать. Но я надеюсь, что это всего лишь слухи, так как € 175 млн — большие деньги за одного человека», — цитирует Холанда журналист Фабрицио Романо на странице в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович выделил на покупку Холанда € 175 млн. Если сделка состоится, переход Эрлинга станет вторым самым дорогим трансфером в истории.
Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 130 млн.
Следишь за трансферами? Тогда читай наш телеграм-канал. Там всё есть
- 27 июля 2021
-
16:02
-
15:47
-
15:37
-
15:28
-
14:47
-
14:39
-
14:24
-
14:04
-
13:59
-
13:33
-
13:18
-
13:17
-
12:54
-
12:30
-
12:29
-
12:13
-
12:10
-
12:02
-
11:33
-
11:25
-
11:13
-
11:11
-
10:51
-
10:39
-
10:38
-
10:32
-
10:26
-
09:52
-
09:35
-
09:29
-
09:27
-
09:14
-
08:11
-
05:19
-
03:27