Шомуродов отметился забитым мячом в дебютной товарищеской игре за «Рому»

Вчера, в субботу, 7 августа, в Севилье (Испания) на стадионе «Бенито Вильямарин» состоялся товарищеский матч между местным «Бетисом» и итальянской «Ромой», который завершился крупной победой испанского коллектива со счётом 5:2.



На 11-й минуте матча дебютным забитым мячом за римлян отметился 26-летний узбекский форвард Эльдор Шомуродов, знакомый многим по выступлениям в России за «Ростов». После яркой комбинации с передачей пяткой от Лоренцо Пеллегрини нападающему удалось уйти от подката от одного из игроков обороны «Бетиса» и стремительно убежать на рандеву с вратарем, в котором сильнее оказался игрок «Ромы», благодаря чему римляне сравняли счёт.



Отметим, что в этой игре игрокам «Ромы» были показаны три красные карточки – на 59-й минуте удалился Лоренцо Пеллегрини, на 65-й – Джанлука Манчини, а на 78-й – Рик Карсдорп.

Новость по теме Шомуродов опубликовал фото с Моуринью