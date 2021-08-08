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Шомуродов отметился забитым мячом в дебютной товарищеской игре за «Рому»

Шомуродов отметился забитым мячом в дебютной товарищеской игре за «Рому»
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Вчера, в субботу, 7 августа, в Севилье (Испания) на стадионе «Бенито Вильямарин» состоялся товарищеский матч между местным «Бетисом» и итальянской «Ромой», который завершился крупной победой испанского коллектива со счётом 5:2.

На 11-й минуте матча дебютным забитым мячом за римлян отметился 26-летний узбекский форвард Эльдор Шомуродов, знакомый многим по выступлениям в России за «Ростов». После яркой комбинации с передачей пяткой от Лоренцо Пеллегрини нападающему удалось уйти от подката от одного из игроков обороны «Бетиса» и стремительно убежать на рандеву с вратарем, в котором сильнее оказался игрок «Ромы», благодаря чему римляне сравняли счёт.

Отметим, что в этой игре игрокам «Ромы» были показаны три красные карточки – на 59-й минуте удалился Лоренцо Пеллегрини, на 65-й – Джанлука Манчини, а на 78-й – Рик Карсдорп.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
07 августа 2021, суббота. 23:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
5 : 2
Рома
Рим, Италия
1:0 Родри – 4'   1:1 Шомуродов – 27'   2:1 Фекир – 30'   2:2 Манчини – 51'   3:2 Морено – 58'   4:2 Тельо – 80'   5:2 Гонсалес – 83'
Удаления: нет / Пеллегрини – 59', Манчини – 65', Карсдорп – 78'
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