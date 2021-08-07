Шомуродов опубликовал фото с Моуринью
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Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов показал фото с главным тренером римского клуба Жозе Моуринью.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Эльдора Шомуродова.
Шомуродов в августе подписал с «Ромой» пятилетний контракт — до конца июня 2026 года. В составе «волков» Эльдор будет выступать под 14-м номером.
До этого 26-летний узбекский футболист выступал в составе «Дженоа», куда перешёл из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера нападающего составила € 7,5 млн. В сезоне-2020/2021 26-летний форвард провёл 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.
В первом туре нового сезона чемпионата Италии «Рома» встретится с «Фиорентиной». Матч состоится 22 августа в Риме на стадионе «Олимпике», начало – 21:45 мск.
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