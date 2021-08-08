Фукс и Гайч приступят к тренировкам с ЦСКА на следующей неделе

Защитник Бруно Фукс и нападающий Адольфо Гайч вернутся к тренировкам с московским ЦСКА на следующей неделе. Футболисты пропустили старт чемпионата России по причине участия в Олимпийских играх в Токио.

«Бруно Фукс уже сегодня прибудет в Москву! Адольфо Гайч прилетит завтра. После завершения выступления на ОИ он задержался в Риме для оформления итальянского паспорта, поэтому прибывает чуть позже. Оба игрока на следующей неделе приступят к тренировкам», — сообщает пресс-служба ЦСКА в «Твиттере».

Напомним, в финале Олимпийских игр встретились сборные Бразилии и Испании. Матч завершился со счётом 2:1, победный мяч был забит уже в дополнительное время. Фукс не провёл на поле ни минуты в составе сборной Бразилии в финальной стадии Олимпийского турнира в Токио (Япония). Адольфо Гайч вместе со сборной Аргентины не смог преодолеть групповой этап олимпийского футбольного турнира.