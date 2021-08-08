Фукс и Гайч приступят к тренировкам с ЦСКА на следующей неделе

Защитник Бруно Фукс и нападающий Адольфо Гайч вернутся к тренировкам с московским ЦСКА на следующей неделе. Футболисты пропустили старт чемпионата России по причине участия в Олимпийских играх в Токио.
«Бруно Фукс уже сегодня прибудет в Москву! Адольфо Гайч прилетит завтра. После завершения выступления на ОИ он задержался в Риме для оформления итальянского паспорта, поэтому прибывает чуть позже. Оба игрока на следующей неделе приступят к тренировкам», — сообщает пресс-служба ЦСКА в «Твиттере».
Напомним, в финале Олимпийских игр встретились сборные Бразилии и Испании. Матч завершился со счётом 2:1, победный мяч был забит уже в дополнительное время. Фукс не провёл на поле ни минуты в составе сборной Бразилии в финальной стадии Олимпийского турнира в Токио (Япония). Адольфо Гайч вместе со сборной Аргентины не смог преодолеть групповой этап олимпийского футбольного турнира.
- 8 августа 2021
-
15:51
-
15:39
-
15:29
-
15:28
-
15:01
-
15:00
-
14:57
-
14:36
-
14:30
-
14:23
-
14:04
-
13:51
-
13:40
-
13:36
-
13:34
-
13:10
-
13:07
-
12:46
-
12:31
-
12:21
-
12:04
-
11:59
-
11:44
-
11:42
-
11:36
-
11:30
-
10:54
-
10:44
-
10:41
-
10:29
-
10:25
-
10:06
-
10:00
-
09:52
-
09:49