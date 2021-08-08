«Тоттенхэм» предложил € 70 млн за Лаутаро Мартинеса

«Тоттенхэм Хотспур» начал переговоры с «Интером» по трансферу Лаутаро Мартинеса, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

Лондонцы предложили € 70 млн за аргентинца. «Интер» заявляет, что не собирается продавать Мартинеса этим летом.

Контракт форварда с миланцами истекает в 2023 году. Лаутаро также хочет купить мадридский «Атлетико», но первое предложение испанцев в размере € 40 млн плюс 10 млн бонусов было отклонено. Интер требовал не меньше € 80-90 млн.



Ранее стало известно, что Мартинес не будет переходить в лондонский «Арсенал». В марте «Интер» отклонил выгодные предложения о продаже шестерых игроков основного состава, в том числе Лаутаро, которым интересовалась «Барселона».



Мартинес перешёл в «Интер» в 2018 году за € 25 млн. В минувшем сезоне аргентинский футболист принял участие в 47 матчах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач.