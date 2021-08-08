Арбитр Федотов: назначение пенальти в ворота ЦСКА — правильное решение

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе Владислава Безбородова на матче 3-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА (2:1).
«Безбородов провел хорошую работу. Чувствуется европейский уровень. Управлял игрой, вовремя давал жёлтые карточки, общался с игроками и пресекал неспортивное поведение.
На 57-й минуте произошёл момент в штрафной площади ЦСКА, где следовало назначить 11-ти метровый удар. Безбородов его не увидел, так как находился далеко от момента. В этом эпизоде был обязан помочь первый помощник – Хатуев, это его зона ответственности.
Далее вмешался VAR, где работал Мешков, который пригласил Безбородова посмотреть момент на не назначение одиннадцатиметрового удара. Правильное решение в этом моменте: назначить пенальти и наказать нарушавшего жёлтой карточкой», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 8 августа 2021
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