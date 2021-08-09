Джек Грилиш: пришёл в «Ман Сити», чтобы выигрывать трофеи

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал о своих целях в новом клубе.

«Пришёл в «Ман Сити», чтобы выигрывать трофеи. Я уже был призёром соревнований, занимал второе место, но, конечно, хочу стать максимально успешным.



У меня есть мечта, связанная со сборной. Хочу сыграть за национальную команду Англии на чемпионате мира, регулярно защищать цвета своей страны. Если клуб потратил на меня такую большую сумму, то я однозначно должен оправдать ожидания публики. В то же время я не ощущаю давления из-за своего ценника. Наоборот. Это только придаёт мне уверенности в себе», — приводит слова спортсмена BBC.

Напомним, «горожане» купили Грилиша у «Астон Виллы» за € 118 млн. В прошлом розыгрыше АПЛ полузащитник забил 6 мячей и отдал 10 голевых передач.