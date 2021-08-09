Дубль Фирмино принёс «Ливерпулю» победу над «Осасуной»

В товарищеском матче «Ливерпуль» переиграл «Осасуну». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 3:1.
Футболисты английской команды вышли вперёд на 14-й минуте — Хесус Аресо забил автогол. Спустя семь минут нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино забил второй гол, ему ассистировал Константинос Цимикас. На 41-й минуте Фирмино оформил дубль, голевую передачу отдал Такуми Минамино. Единственный гол «Осасуны» забил Кике с передачи Рубена Гарсии.
Вчера, 8 августа, «Ливерпуль» встретился с «Атлетиком» из Бильбао в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майком Дином.
Счёт в матче на 13-й минуте открыл «Ливерпуль», автором гола стал португалец Диогу Жота, ему ассистировал Садио Мане. «Атлетик» сравнял счёт уже во втором тайме, на 53-й минуте. Забитым мячом отметился Алехандро Беренгер. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.
- 9 августа 2021
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