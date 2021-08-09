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Дубль Фирмино принёс «Ливерпулю» победу над «Осасуной»

Дубль Фирмино принёс «Ливерпулю» победу над «Осасуной»
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В товарищеском матче «Ливерпуль» переиграл «Осасуну». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 3:1.

Футболисты английской команды вышли вперёд на 14-й минуте — Хесус Аресо забил автогол. Спустя семь минут нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино забил второй гол, ему ассистировал Константинос Цимикас. На 41-й минуте Фирмино оформил дубль, голевую передачу отдал Такуми Минамино. Единственный гол «Осасуны» забил Кике с передачи Рубена Гарсии.

Вчера, 8 августа, «Ливерпуль» встретился с «Атлетиком» из Бильбао в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майком Дином.

Счёт в матче на 13-й минуте открыл «Ливерпуль», автором гола стал португалец Диогу Жота, ему ассистировал Садио Мане. «Атлетик» сравнял счёт уже во втором тайме, на 53-й минуте. Забитым мячом отметился Алехандро Беренгер. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
09 августа 2021, понедельник. 21:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
3 : 1
Осасуна
Памплона, Испания
1:0 Аресо – 14' (автогол)   2:0 Фирмино – 21'   3:0 Фирмино – 41'   3:1 Кике – 70'
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