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Тухель: огорчает, что Месси не завершит карьеру в «Барселоне». Лео и клуб — единое целое

Тухель: огорчает, что Месси не завершит карьеру в «Барселоне». Лео и клуб — единое целое
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель, ранее возглавлявший «Пари Сен-Жермен», прокомментировал переход нападающего Лионеля Месси в парижский клуб.

«Месси — прекрасный вариант для любого клуба мира, но меня огорчает, что он не завершит карьеру в «Барселоне». Месси и «Барселона» были одним целым. Как у всех других тренеров, у наставника «ПСЖ» будет работа», — приводит слова Тухеля Canal+.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Уход Лео подробно объяснял президент каталонского клуба Жоан Лапорта. Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня.

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