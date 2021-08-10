Лионель Месси прокомментировал переход в «ПСЖ»
Поделиться
Нападающий Лионель Месси поделился эмоциями от перехода в «Пари Сен-Жермен».
«Я с нетерпением жду начала новой главы моей карьеры в «ПСЖ». Клуб и его видение футбола полностью соответствуют моим амбициям. Я знаю, насколько талантливы игроки и сотрудники «ПСЖ». Я полон решимости построить вместе с ними что-то прекрасное для клуба и для болельщиков. Не могу дождаться момента, когда ступлю на поле стадиона «Парк де Пренс», — приводит слова Месси пресс-служба «ПСЖ».
Сегодня, 10 августа, Месси заключил контракт с «ПСЖ», рассчитанный на два года. Соглашение включает в себя опцию продления ещё на один сезон. Завтра, 11 августа, аргентинский нападающий проведёт пресс-конференцию на стадионе «Парк де Пренс».
Новость по темеСтал известен срок действия контракта Месси с «ПСЖ»
Комментарии
- 11 августа 2021
-
00:06
-
00:05
- 10 августа 2021
-
23:56
-
23:50
-
23:38
-
23:31
-
23:22
-
23:17
-
23:15
-
23:09
-
22:53
-
22:53
-
22:35
-
22:26
-
22:19
-
21:55
-
21:54
-
21:37
-
21:15
-
21:10
-
20:56
-
20:56
-
20:48
-
20:40
-
20:18
-
20:09
-
20:04
-
19:52
-
19:50
-
19:41
-
19:30
-
19:12
-
19:00
-
18:51
-
18:50
Партнерский контент