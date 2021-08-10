Лионель Месси прокомментировал переход в «ПСЖ»

Нападающий Лионель Месси поделился эмоциями от перехода в «Пари Сен-Жермен».



«Я с нетерпением жду начала новой главы моей карьеры в «ПСЖ». Клуб и его видение футбола полностью соответствуют моим амбициям. Я знаю, насколько талантливы игроки и сотрудники «ПСЖ». Я полон решимости построить вместе с ними что-то прекрасное для клуба и для болельщиков. Не могу дождаться момента, когда ступлю на поле стадиона «Парк де Пренс», — приводит слова Месси пресс-служба «ПСЖ».

Сегодня, 10 августа, Месси заключил контракт с «ПСЖ», рассчитанный на два года. Соглашение включает в себя опцию продления ещё на один сезон. Завтра, 11 августа, аргентинский нападающий проведёт пресс-конференцию на стадионе «Парк де Пренс».