Стал известен срок действия контракта Месси с «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» официально объявил о заключении контакта с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Соглашение футболиста с парижанами рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон.
Месси ранее успешно прошёл медицинский осмотр для «Пари Сен-Жермен». Сообщалось, что в ближайшее время аргентинский футболист должен прибыть в отель, чтобы урегулировать все технические моменты, касающиеся перехода в «ПСЖ». Завтра, 11 августа, Месси проведёт пресс-конференцию на стадионе «Парк де Пренс».
5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Уход Лео подробно объяснял президент каталонского клуба Жоан Лапорта. Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2003 года.
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