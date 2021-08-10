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Стал известен срок действия контракта Месси с «ПСЖ»

Стал известен срок действия контракта Месси с «ПСЖ»
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«Пари Сен-Жермен» официально объявил о заключении контакта с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Соглашение футболиста с парижанами рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Месси ранее успешно прошёл медицинский осмотр для «Пари Сен-Жермен». Сообщалось, что в ближайшее время аргентинский футболист должен прибыть в отель, чтобы урегулировать все технические моменты, касающиеся перехода в «ПСЖ». Завтра, 11 августа, Месси проведёт пресс-конференцию на стадионе «Парк де Пренс».

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Уход Лео подробно объяснял президент каталонского клуба Жоан Лапорта. Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2003 года.

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