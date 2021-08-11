«Монако» — «Шахтёр», «Бенфика» — ПСВ и другие пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Стали известны все участники и пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
«Монако» (Франция) – «Шахтёр» (Украина);
«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Брондбю» (Дания);
«Янг Бойз» (Швейцария) – «Ференцварош» (Венгрия);
«Бенфика» (Португалия) – ПСВ Эйндховен (Нидерланды);
«Шериф» (Молдавия) – «Динамо З» (Хорватия);
«Мальмё» (Швеция) – «Лудогорец» (Болгария).
Первые матчи состоятся 17 и 18 августа, а ответные – 24 и 25 августа соответственно.
Напомним, единственный представитель России в отборочных играх квалификации Лиги чемпионов – московский «Спартак» вылетел в 3-м раунде. В ответной встрече 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» нанесла поражение красно-белым. Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:0. В первом матче, который состоялся в Москве 4 августа, «Бенфика» победила «Спартак» со счётом 2:0.
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