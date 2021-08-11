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Президент «ПСЖ» — о переходе Месси: исторический день для футбола и нашего клуба

Президент «ПСЖ» — о переходе Месси: исторический день для футбола и нашего клуба
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Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал переход в клуб бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Это захватывающий и исторический день для футбола и нашего клуба. Все знают Лео — он единственный футболист, получивший шесть «Золотых мячей». Впереди потрясающее время для наших болельщиков по всему миру», — приводит слова Аль-Хелаифи Goal.com.

Вчера, 10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Уход Лео подробно объяснял президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

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