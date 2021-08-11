«Рубин» опубликовал картинку со Слуцким, охраняющим газон «Ак Барс Арены»

Пресс-служба «Рубина» подшутила над главным тренером Леонидом Слуцким после его слов о том, что на поле «Ак Барс Арены» больше не будут проводиться мероприятия, не связанные с клубом.

Казанцы опубликовали картинку со Слуцким, охраняющим газон стадиона. На ней специалист стоит рядом с табличкой «По газону не ходить».

Ранее Слуцкий высказался о состоянии поля на домашнем стадионе команды в Казани. «Поле видели, но сложно его изменить за два дня. На это уходят недели, месяцы, а в нашем случае — годы. Насколько я знаю, встреча закончилась тем, что на поле «Казань-Арены» не будут проводиться какие-либо мероприятия», — сказал тренер.

Напомним, споры вокруг состояния газона на «Ак Барс Арене» начались в марте 2021 года, после матча «Рубина» с «Зенитом». Вследствие долгих разбирательств были выявлены определённые недочёты в действиях подрядной организации, обслуживающей поле. На стадионе никогда не было собственной агрономической службы, поле всегда обслуживалось сторонними организациями.