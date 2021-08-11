«Рубин» опубликовал картинку со Слуцким, охраняющим газон «Ак Барс Арены»

Пресс-служба «Рубина» подшутила над главным тренером Леонидом Слуцким после его слов о том, что на поле «Ак Барс Арены» больше не будут проводиться мероприятия, не связанные с клубом.
Казанцы опубликовали картинку со Слуцким, охраняющим газон стадиона. На ней специалист стоит рядом с табличкой «По газону не ходить».
Ранее Слуцкий высказался о состоянии поля на домашнем стадионе команды в Казани. «Поле видели, но сложно его изменить за два дня. На это уходят недели, месяцы, а в нашем случае — годы. Насколько я знаю, встреча закончилась тем, что на поле «Казань-Арены» не будут проводиться какие-либо мероприятия», — сказал тренер.
Напомним, споры вокруг состояния газона на «Ак Барс Арене» начались в марте 2021 года, после матча «Рубина» с «Зенитом». Вследствие долгих разбирательств были выявлены определённые недочёты в действиях подрядной организации, обслуживающей поле. На стадионе никогда не было собственной агрономической службы, поле всегда обслуживалось сторонними организациями.
- 11 августа 2021
-
18:29
-
18:08
-
18:00
-
17:42
-
17:41
-
17:37
-
17:23
-
17:21
-
16:56
-
16:48
-
16:47
-
16:32
-
16:13
-
16:05
-
15:56
-
15:38
-
15:37
-
15:30
-
15:26
-
15:10
-
15:03
-
14:32
-
14:32
-
14:18
-
14:17
-
14:09
-
14:06
-
13:55
-
13:33
-
13:27
-
13:23
-
13:16
-
13:15
-
13:07
-
13:01