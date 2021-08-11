Слуцкий сообщил, что на арене «Рубина» больше не будут проходить нефутбольные мероприятия

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о состоянии поля на домашнем стадионе команды в Казани.
«Поле видели, но сложно его изменить за два дня. На это уходят недели, месяцы, а в нашем случае годы. Насколько я знаю, встреча закончилась тем, что на поле «Казань-Арены» не будут проводиться какие-либо мероприятия. Сделать газон такого же качества на базе мы не сможем, это практически невозможно. Как мы ещё можем изменить подготовку?» — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».
Ранее Слуцкий выложил видео, на котором неизвестные люди играют на поле «Ак Барс Арены».
Напомним, споры вокруг состояния газона на «Ак Барс Арене» начались в марте 2021 года, после матча «Рубина» с «Зенитом». Вследствие долгих разбирательств были выявлены определённые недочёты в действиях подрядной организации, обслуживающей поле. На стадионе никогда не было собственной агрономической службы, поле всегда обслуживалось сторонними организациями.
- 11 августа 2021
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