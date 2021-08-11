«Челси» — «Вильярреал»: Карасёв показал жёлтую карточку Тухелю

Российский арбитр Сергей Карасёв показал жёлтую карточку главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю в матче за Суперкубок УЕФА с «Вильярреалом».

На 45-й минуте Карасёв сначала показал «горчичник» Антонио Рюдигеру, усмотрев фол рядом со штрафной «Челси». Тухель выражал возмущение этим решением, за что также был предупреждён.

В прошлом сезоне «Челси» во второй раз в своей истории и впервые с 2012 года выиграл Лигу чемпионов. В плей-офф турнира лондонцы одолели «Атлетико», «Порту» и мадридский «Реал», а в финале переиграли «Манчестер Сити».



«Вильярреал», в свою очередь, завоевал первый еврокубок в своей истории, выиграв Лигу Европы. На пути к финалу испанская команда прошла «Ред Булл Зальцбург», киевское и загребское «Динамо», а также «Арсенал». В решающей встрече испанский коллектив одолел «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.