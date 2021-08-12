Дибала продвинулся в переговорах о продлении контракта с «Ювентусом»

27-летний аргентинский нападающий Пауло Дибала уже в ближайшее время может подписать новый контракт с туринским «Ювентусом». Об этом сообщает Goal.
В последние дни агенту Дибалы удалось достичь некоторого прогресса в переговорах с руководством туринского клуба. Уже на этой неделе запланированы дальнейшие обсуждения по контракту, существует определённый оптимизм в вопросе продолжения сотрудничества футболиста с клубом.
В настоящее время Дибала зарабатывает около € 7 млн за сезон, но по мере объявления новых условий эта зарплата будет увеличена до € 8-9 млн. «Юве» считает, что это предложение будет сочтено приемлемым для Пауло и его окружения.
В минувшем сезоне чемпионата Италии Дибала провёл 20 матчей (14 в основе), забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Аргентинец перешёл в «Ювентус» в 2015 году. Ранее он выступал за «Палермо» и «Институто». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн.
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