Шварц: разговора с Карпиным пока не было. Если появится необходимость, я открыт

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что ещё не общался с новым наставником сборной России Валерием Карпиным, а также отметил прогресс полузащитника Даниила Фомина.



«Пока не было разговора с Карпиным. Если появится такая необходимость, то я открыт. Я всегда готов обсудить вопросы по нашим игрокам. Главный тренер сборной был на нашем матче. По Захаряну это он должен решать, как он видит его в своих схемах. Это исключительно его прерогатива.



Фомин в отличной физической форме, в последней игре пробежал 13 километров. Он классно борется за подборы, играет на вторых мячах. Уже не говорю об эффективности при пробитии пенальти. Фомин может стать сильнее в жёсткости, в ведении единоборств. Ждём от него, что Даниил будет ещё эффективнее в отборе. Уже виден большой прогресс», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.