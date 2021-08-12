Сандро Шварц: приятно, что «Динамо» рассматривают как кандидата в чемпионы

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о предстоящем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», а также поделился мыслями о том, что его команду считают претендентом на чемпионство.

«Мы не забиваем голову тем, чтобы ставить новые рекорды победной серии. Нам важно играть в наш футбол, придерживаться принципов. С ЦСКА мы провели замечательный матч. Команда пробежала 122 километра, было много спринтов, рывков. Это те данные, которые мы ставим во главу угла, которым уделяем внимание.

Приятно, что нас рассматривают как кандидата в чемпионы. Это подтверждает, что мы находимся на верном пути. Мы фокусируемся на каждодневной работе, тренировках и играх», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.