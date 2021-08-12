Сандро Шварц: «Динамо» готовится к двум схемам «Ахмата»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке к матчу 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», а также ответил на другие вопросы.



«В субботу нам предстоит тяжёлая игра. Готовимся к двум схемам «Ахмата», оба варианта с двумя и тремя центральными держим в голове. Но больше нас беспокоит наша игра. Будет важно сохранять холодную голову, оставаться спокойными и следовать установке на игру.



У помощника Булута есть связь по рации с нашим аналитиком на трибуне. С ним он общается по игре, чтобы вносить коррективы по ходу и в перерыве матча. Девять жёлтых карточек за три тура? В РПЛ много даётся жёлтых. В других чемпионатах такой ситуации нет», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Матч «Ахмат» — «Динамо» пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном 14 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.