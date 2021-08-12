Карпин: Романцев сказал, что не верил в победу над Францией? Думаю, психологический трюк

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова бывшего наставника национальной команды Олега Романцева перед матчем с Францией (3:2) в 1999 году.



«Буду ли приводить в пример свой конфликт с Зиданом? Не бывает драк на поле, за редчайшим исключением. Какой конфликт? Кто-то кого-то задел, что-то сказал. Это эмоции на поле. Было дерзко? Дерзко для него, не для меня. Я считаю, что было дерзко со стороны Зидана мне что-то сказать. Вот ваша ментальность, такая же, как у всех. Это надо менять. Да кто он такой, чтобы мне Карпину какой-то Зидан говорит. Понимаете, о чём я. А для всех у нас: «Карпин Зидану что-то сказал»! И что? Это футболист сборной Франции, окей. Почему он мне дерзит? Не знаю, как добьюсь такого от футболистов сборной России. Может, они такие уже, надо вытащить, может, этого вообще нет. Надо познакомиться, поговорить, как минимум.



Романцев сказал, что не верил в нашу победу над Францией? Был такой разговор. Здесь посыл может быть таким: «Валер, ты веришь, а я в вас не верю». Думаю, это был психологический трюк. Всё зависит от того, кому такое сказать, в какой момент. Может, сказав мне это на неделю раньше, и я бы по-другому отреагировал», — сказал Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

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