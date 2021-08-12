Сандро Шварц: нет опасений, что «Динамо» может подсдать к шестому туру

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался об атакующих игроках команды, а также высоко оценил физическую готовность бело-голубых к сезону.
«Оптимальная позиция Грулёва — нападающий. Он может закрыть позицию левого и правого вингера. Макаров ярко создавал, хорошо себя проявил. При его участии забили второй гол. Будем смотреть по его позиции. Важно руководствоваться составом и схемой соперника.
Команда находится в отличной форме. Об этом говорят статистические данные. Надо отдать должное специалистам по физподготовке. Нет опасений, что команда может подсдать к шестому туру», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч «Ахмат» — «Динамо» пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном 14 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
- 12 августа 2021
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