Тренер «Динамо» Шварц прокомментировал интерес европейских топ-клубов к Захаряну

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался об интересе европейских топ-клубов к 18-летнему полузащитнику команды Арсену Захаряну.
«Не удивлен, что Захарян на карандаше у скаутов ведущих клубов. Он показывает высокое качество игры в самом юном возрасте. Мы с Арсеном в плотном контакте. Опасений нет. Слухи всегда окружают футбол.
Не в моей компетенции оценивать, готов ли Захарян к Европе. Его стабильность — его следующие шаги для развития. Держать тот ход, который он набрал. Это будет его первый полноценный сезон. Очень важно сохранить то, что он набрал, и приумножить», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее сообщалось, что в услугах Захаряна заинтересованы «Челси» и «РБ Лейпциг». Впоследствии генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал «Чемпионату» эту информацию.
- 12 августа 2021
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