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Президент «ПСЖ» — о Месси: если ты хочешь жениться на девушке, то просто женишься на ней

Президент «ПСЖ» — о Месси: если ты хочешь жениться на девушке, то просто женишься на ней
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Президент футбольного клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал переход Лионеля Месси в стан парижского клуба.

«Подписать Лео было несложно. С обеих сторон было очень большое желание сделать так, чтобы переход состоялся как можно скорее. Это и произошло. Лео хотел перейти в «ПСЖ», а «ПСЖ» хотел подписать Лео. Всё произошло очень быстро. Думаю, это самый важный и самый быстрый трансфер в истории футбола. Всё прошло даже слишком быстро, потому что стороны обладали неимоверным желанием.

Если ты хочешь жениться на девушке, то просто женишься на ней. Если она хочет. Незамедлительно», — приводит слова Аль-Хелаифи ESPN.

10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. За пять дней до этого «Барселона» объявила, что не будет продлевать договор с Лео.

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