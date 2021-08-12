Футболисты норвежского «Бранна» устроили оргию на газоне домашнего стадиона

12 футболистов норвежского клуба «Бранн» устроили оргию прямо на газоне домашнего стадиона, сообщает Bergens Tidende. Как утверждает источник, инцидент произошёл после командного ужина и презентации новичков.

Футболисты вместе с четырьмя девушками отправились на стадион. Камеры видеонаблюдения зафиксировали половые акты и пробежки по газону без одежды. Установлено, что в оргии принимали участие девушки в возрасте от 20 до 22 лет.

Директор клуба Джимми Якобсен сообщил, что участники инцидента будут наказаны. При этом он дал понять, что отстранить всех участников от следующей игры нереально, учитывая, что группа была очень большой.

«Бранн» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Норвегии. Команда набрала семь очков в 14 матчах.