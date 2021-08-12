Московское «Динамо» потроллило «Рубин» после вылета казанцев из еврокубков

Пресс-служба футбольного клуба «Динамо» Москва шутливо отреагировала на вылет «Рубина» из Лиги конференций.
«No Makar, no party», — написали москвичи в своём «твиттере».
Ранее полузащитник казанского «Рубина» Денис Макаров подписал пятилетний контракт с московским «Динамо».
В Казани завершился ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций. «Рубин» принимал польский клуб «Ракув». Напомним, основное время матча завершилось со счётом 0:0. С таким же счётом закончился и первый матч команд, проходивший в Польше. В овертайме команды также не слишком много атаковали. Но на 106-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Ильи Самошникова, он получил вторую жёлтую карточку.
А на 110-й минуте гости вышли вперёд. Владислав Гутковский после прострела с фланга переправил мяч головой в ворота.
- 12 августа 2021
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