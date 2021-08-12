Леонид Слуцкий прокомментировал поражение «Рубина» в матче с «Ракувом»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги ответного матча с «Ракувом» в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций. Напомним, «Рубин» проиграл «Ракуву» со счётом 0:1 и завершил своё выступление в Лиге Конференций.

«Если мы будем делить на какие-то отдельные эпизоды, понятно, что были удаление Самошникова, нереализованный пенальти на 120-й минуте, но это слишком просто, потому что мы могли и в основное время забивать и заканчивать игру. У нас был, наверное, самый явный момент, когда Абильгор попал в штангу.



Поэтому понятно, что какого-то гиперпреимущества мы не имели, и я с самого начала говорил, что мы его и не будем иметь. Но сегодня какие-то моменты, к сожалению, сложились не в нашу пользу. Ну и апофеозом всего явилась последняя минута», – сказал Слуцкий в эфире «Матч ТВ».