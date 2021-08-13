«Зениту» интересен полузащитник сборной Чили Пабло Гальдамес

Полузащитник сборной Чили Пабло Гальдамес попал в сферу интересов «Зенита», сообщает Centotrentuno. По информации источника, клуб уже сделал футболисту официальное предложение.
Игрок находится в статусе свободного агента, поскольку летом истёк его контракт с клубом «Велес Сарсфилд». Изначально полузащитник планировал перейти в чемпионат Италии, но планы изменило предложение от «Зенита», над которым Гальдамес и раздумывает.
По итогам минувшего сезона Пабло Гальдамес провёл на клубном уровне 16 матчей, забил один гол и не отметился результативными передачами. Кроме того, полузащитник получил пять жёлтых карточек. Также футболист провёл шесть встреч за национальную команду Чили. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего игрока в € 3,1 млн.
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