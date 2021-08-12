Клаудиньо прилетел в Санкт-Петербург перед подписанием контракта с «Зенитом»

Нападающий «Ред Булл Брагантино» Клаудио Родригес, известный как Клаудиньо, прибыл в Санкт-Петербург. Соответствующее фото выложил в своём «инстаграме» агент бразильца Луис Фернандо Гарсия.
Ранее сообщалось, что достигнута договорённость с «Ред Булл Брагантино» и агентством игрока о трансфере в «Зенит» Клаудио Луиса Родригеса. В течение ближайших дней игрок пройдёт медосмотр и подпишет трудовое соглашение с клубом.
Клаудиньо начинал карьеру в «Коринтиансе», после чего выступал за другие бразильские клубы, а в 2019 году перебрался в «Ред Булл Брагантино». В настоящее время вызывается в олимпийскую сборную Бразилии. В прошлом сезоне форвард принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, в которых забил 18 голов (четыре — с пенальти) и отдал шесть результативных передач. Клаудиньо — лучший бомбардир бразильской Серии А и лучший игрок чемпионата страны по итогам 2020 года. В составе олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо сыграл во всех шести матчах турнира и помог команде завоевать золотые медали Олимпийских игр в Токио.
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