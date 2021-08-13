Эсекьель Понсе: предложения от других клубов были, но в «Спартаке» мне всё нравится

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал информацию, что в его услугах заинтересовано несколько европейских клубов и он хочет покинуть команду.
«Понятия не имею, для чего люди придумывают подобные новости про моё «недовольство». Это абсолютная неправда. Что касается предложений от других клубов, они действительно были, но в Москве и в «Спартаке» мне всё нравится. С первого дня работы здесь я только благодарен клубу и намерен принести ему ещё много пользы», — приводит слова Понсе пресс-служба «Спартака».
Понсе выступает за «Спартак» с 2019 года. Ранее аргентинец играл за АЕК, «Лилль», «Гранаду» и «Ньюэллс Олд Бойз». В прошлом сезоне 24-летний форвард провёл за красно-белых 28 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 7 млн.
- 13 августа 2021
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