Если игроки «Барселоны» не согласятся на снижение зарплат, клуб не сможет заявить новичков

Футбольный клуб «Барселона» пока не может регистрировать новых игроков из-за финансовых проблем. Об этом сообщила испанская газета Mundo Deportivo.
По данным источника, каталонский клуб ведёт переговоры о снижении оклада с Жераром Пике, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой. Пике с пониманием относится к финансовой ситуации, которая сложилась в «Барселоне», позиция Альбы неизвестна, а Бускетса пока не утраивает предложение руководства «Барселоны».
Из-за того, что «сине-гранатовым» не удаётся снизить зарплатную ведомость, клуб пока не может зарегистрировать новичков, хотя стартовый матч Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» состоится 15 августа.
Напомним, новых футболистов можно регистрировать до воскресенья.
Этим летом состав «Барселоны» пополнили нападающие Мемфис Депай и Серхио Агуэро, а также защитник Эрик Гарсия.
- 13 августа 2021
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