«Брентфорд» впервые с 1946 года возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии

Вчера, в пятницу, 13 августа, в Брентфорде (Англия) на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» состоялся первый матч чемпионата Англии сезона-2021/2022, в котором новичок лиги – «Брентфорд» – принимал на своём поле лондонский «Арсенал». В этой игре хозяева одержали победу со счётом 2:0.
Как отмечает Opta Joe в «Твиттере», «Брентфорд» оказался на верхней строчке турнирной таблицы высшего дивизиона чемпионата Англии впервые с 1 сентября 1946 года. Разница составляет 74 года и 346 дней. Это наибольший разрыв возглавляющего высший дивизион АПЛ. Предыдущий рекорд принадлежал «Ноттс Каунти» (58 лет и 251 день между декабрём 1924 года и августом 1983 года).
Напомним, «Брентфорд» является новичком АПЛ. В прошлом сезоне команда выступала в Чемпионшипе. «Арсенал» занял лишь 8-е место в турнирной таблице. Лондонцы не сумели завоевать путёвку в еврокубки.
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