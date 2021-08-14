«Брентфорд» впервые с 1946 года возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии

Вчера, в пятницу, 13 августа, в Брентфорде (Англия) на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» состоялся первый матч чемпионата Англии сезона-2021/2022, в котором новичок лиги – «Брентфорд» – принимал на своём поле лондонский «Арсенал». В этой игре хозяева одержали победу со счётом 2:0.

Как отмечает Opta Joe в «Твиттере», «Брентфорд» оказался на верхней строчке турнирной таблицы высшего дивизиона чемпионата Англии впервые с 1 сентября 1946 года. Разница составляет 74 года и 346 дней. Это наибольший разрыв возглавляющего высший дивизион АПЛ. Предыдущий рекорд принадлежал «Ноттс Каунти» (58 лет и 251 день между декабрём 1924 года и августом 1983 года).

Напомним, «Брентфорд» является новичком АПЛ. В прошлом сезоне команда выступала в Чемпионшипе. «Арсенал» занял лишь 8-е место в турнирной таблице. Лондонцы не сумели завоевать путёвку в еврокубки.