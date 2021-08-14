Сульшер объяснил, почему многие ошибочно критикуют форварда «Манчестер Юнайтед» Марсьяля

48-летний главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался об атакующем потенциале команды на предстоящий сезон и выразил мнение, что болельщики напрасно критикуют французского нападающего Антони Марсьяля.



«Как я уже говорил ранее, мы действительно ценим Антони. Прошлый сезон сложился для него неудачно, у него были травмы, из-за чего он немного растерял форму, однако напомню, что в предыдущем сезоне он был нашим лучшим бомбардиром.

Отмечу, что, если бы он или Рашфорд были штатными пенальтистами в прошлом сезоне, то у них было бы ещё 10-15 голов, но у нас есть Бруну Фернандеш, который так уверен в себе, что вы не можете отнять эту роль у него.

Я рад, когда вижу, как сейчас Антони упорно тренируется буквально стиснув зубы. Думаю, что с теми ресурсами, которые у нас есть, Марсьяль забьёт больше голов, чем в прошлом сезоне. Гринвуд будет только развиваться. Кавани также покажет лучшую результативность. В этом им будет помогать и Санчо, поэтому я уверен, что вся голевая работа ляжет не только на Бруно. Я считаю, что атакующий полузащитник не должен быть единственным, кто забивает 15-20 голов», — цитирует Сульшера Goal.

В минувшем сезоне Марсьяль принял участие в 36 встречах в составе «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 45 млн.