Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» видит в Марсьяле замену Лукаку и готов заплатить за него € 59 млн

«Интер» видит в Марсьяле замену Лукаку и готов заплатить за него € 59 млн
Комментарии

Селекционная служба миланского «Интера» занялась поиском замены для 28-летнего бельгийского звёздного нападающего Ромелу Лукаку, который близок к возвращению в лондонский «Челси». Об этом информирует The Sun.

Как отмечает источник, один из главных кандидатов на усиление атакующей линии «Интера» — это 25-летний французский форвард английского «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль. Итальянский клуб готов выложить за игрока € 59 млн.

В минувшем сезоне Марсьяль принял участие в 36 встречах в составе «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 45 млн.

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от Марсьяля после подписания Санчо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021