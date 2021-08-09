«Интер» видит в Марсьяле замену Лукаку и готов заплатить за него € 59 млн
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Селекционная служба миланского «Интера» занялась поиском замены для 28-летнего бельгийского звёздного нападающего Ромелу Лукаку, который близок к возвращению в лондонский «Челси». Об этом информирует The Sun.
Как отмечает источник, один из главных кандидатов на усиление атакующей линии «Интера» — это 25-летний французский форвард английского «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль. Итальянский клуб готов выложить за игрока € 59 млн.
В минувшем сезоне Марсьяль принял участие в 36 встречах в составе «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 45 млн.
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