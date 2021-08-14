«МЮ» с разгромным счётом обыграл «Лидс» в первом туре АПЛ благодаря хет-трику Фернандеша

Сегодня, 14 августа, в матче первого тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» с разгромным счётом обыграл на своём поле «Лидс» — 5:1.
На 30-й минуте полузащитник манкунианцев Поль Погба отдал проникающую передачу на Бруну Фернандеша, который отлично обработал мяч и реализовал выход 1 на 1.
В начале второго тайма гости ответили забитым мячом Люка Эйлинга, однако буквально через три минуты Мэйсон Гринвуд вновь вывел «красных дьяволов» вперёд — 2:1. Через две минуты Поль Погба отдал ещё один голевой пас Бруну Фернандешу, который отправил третий мяч в ворота «Лидса».
На 60-й минуте встрече португалец оформил хет-трик, а на 68-й Фред установил окончательный счёт — 5:1. Очередной ассист оформил Погба. Всего за матч француз отдал 4 голевые передачи — это на одну больше, чем за весь предыдущий сезон в английской Премьер-лиге.
Стоит отметить, что Бруну Фернандеш стал первым игроком манкунианцев, оформившим хет-трик в первом матче английской Премьер-лиги.
- 14 августа 2021
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