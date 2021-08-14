Линекер — о голе Варди: может, он и на пороге 57-летия, но всё ещё забивает
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Сегодня, 14 августа, проходит 1-й тур английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, в котором «Лестер» на своём поле принимает «Вулвэрхемптон».
На 40-й минуте Рикарду Перейра эффектно прокинул мяч между двух соперников на фланге и прострелил на линию вратарской, куда подоспел Джейми Варди. Англичанин одним касанием перевёл мяч в сетку, открыв тем самым счёт в матче.
«Может, он и на пороге 57-летия, но всё ещё забивает. Великолепно», — написал в своём «твиттере» Гари Линекер.
Первая половина встречи так и закончилась в пользу «лис» со счётом 1:0.
Этот гол стал уже 119-м для Джейми Варди в рамках английской Премьер-лиги. Сезон-2021/2022 станет для англичанина восьмым в высшем футбольном дивизионе страны.
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