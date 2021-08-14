Игорь Шалимов: задача «Урала» — обезопасить себя, она непростая

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвёл итоги матча 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1). Также Шалимов высказался о возможных трансферах клуба и турнирных задачах, которые стоят перед екатеринбуржцами.

«На победу мы точно не наиграли, но могли не проиграть сегодня. При определённом раскладе. Это моё мнение.

По вопросам трансферов пока не буду говорить, посмотрим. Трансферное окно пока что у нас открыто. Нам нужно учитывать наши финансовые возможности. Пока скажу так: работа идёт.

Задача пока максимально себя обезопасить и чувствовать себя комфортно. Задача непростая», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Спартак» за четыре тура набрал шесть очков и вышел на промежуточное седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (1) — остался на 15-й строчке.