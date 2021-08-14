«Ливерпуль» уверенно обыграл на выезде «Норвич» в первом туре АПЛ

«Ливерпуль» в первом туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 обыграл «Норвич» на выезде со счётом 3:0.
На 26-й минуте встрече «скаузеры» убежали в контратаку — Трент Александер-Арнольд сделал сильный прострел на линию штрафной, где Мохамед Салах одним касанием «отрезал» двух защитников «Норвича» и вывел на ударную позицию Диогу Жоту, который уверенно реализовал момент — 1:0.
На 65-й минуте заменивший португальца Роберто Фирмино увеличил преимущество в счёте после ещё одного голевого паса Салаха, а на 79-й уже сам египтянин забил третий мяч в ворота Тима Крула. Итоговый счёт встречи — 3:0 в пользу гостей.
Напомним, «Ливерпуль» в 38 матчах английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 набрал 69 очков и занял третье место в турнирной таблице, что позволило ему выйти в Лигу чемпионов. «Норвич» в прошлом сезоне занял первое место в Чемпионшипе и вернулся в английскую Премьер-лигу спустя год после вылета.
- 14 августа 2021
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