Диктор стадиона «Локомотива» покинул клуб

Диктор стадиона «Локомотива» Виктор Степанов сообщил об увольнении из клуба.
«Уважаемые болельщики! Не думал, что так быстро наступит момент, когда нужно будет прощаться с вами. Я всегда хотел вернуться на своё место. Счастлив, что мне это удалось. Пусть и ненадолго. И если в прошлый раз я уходил с грустью, чувством несправедливости и обиды, сейчас я делаю это с высоко поднятой головой. Я имел роскошную возможность сделать так, как правильно, как по совести. И я сделал это 16 мая. И сделал бы так ещё 1000 раз, если бы снова встал перед таким выбором.
Футбол — это про уважение. Я уважаю футбол и верю, что меня в этом спорте уважают в ответ. Это было шикарное приключение. «Локомотив» — мой дом. Обнимаю. Ещё увидимся. Ваш Виктор-диктор», — написал Степанов в своём «инстаграме».
16 мая Чорлука провёл последний матч за «Локомотив», сыграв с «Уралом» (1:0). Во время матча Степанов попрощался с Чорлукой, призвав фанатов поддержать хорватского футболиста.
- 15 августа 2021
-
01:18
-
00:51
-
00:34
-
00:19
-
00:16
- 14 августа 2021
-
23:55
-
23:47
-
23:30
-
23:21
-
23:14
-
22:53
-
22:46
-
22:27
-
22:22
-
22:15
-
22:09
-
22:04
-
21:55
-
21:53
-
21:45
-
21:42
-
21:33
-
21:32
-
21:25
-
21:23
-
21:21
-
21:16
-
21:09
-
21:08
-
21:03
-
20:55
-
20:46
-
20:41
-
20:36
-
20:34