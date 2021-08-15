Диктор стадиона «Локомотива» покинул клуб

Диктор стадиона «Локомотива» Виктор Степанов сообщил об увольнении из клуба.

«Уважаемые болельщики! Не думал, что так быстро наступит момент, когда нужно будет прощаться с вами. Я всегда хотел вернуться на своё место. Счастлив, что мне это удалось. Пусть и ненадолго. И если в прошлый раз я уходил с грустью, чувством несправедливости и обиды, сейчас я делаю это с высоко поднятой головой. Я имел роскошную возможность сделать так, как правильно, как по совести. И я сделал это 16 мая. И сделал бы так ещё 1000 раз, если бы снова встал перед таким выбором.

Футбол — это про уважение. Я уважаю футбол и верю, что меня в этом спорте уважают в ответ. Это было шикарное приключение. «Локомотив» — мой дом. Обнимаю. Ещё увидимся. Ваш Виктор-диктор», — написал Степанов в своём «инстаграме».

16 мая Чорлука провёл последний матч за «Локомотив», сыграв с «Уралом» (1:0). Во время матча Степанов попрощался с Чорлукой, призвав фанатов поддержать хорватского футболиста.