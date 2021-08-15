Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Диктор стадиона «Локомотива» покинул клуб

Диктор стадиона «Локомотива» покинул клуб
Комментарии

Диктор стадиона «Локомотива» Виктор Степанов сообщил об увольнении из клуба.

«Уважаемые болельщики! Не думал, что так быстро наступит момент, когда нужно будет прощаться с вами. Я всегда хотел вернуться на своё место. Счастлив, что мне это удалось. Пусть и ненадолго. И если в прошлый раз я уходил с грустью, чувством несправедливости и обиды, сейчас я делаю это с высоко поднятой головой. Я имел роскошную возможность сделать так, как правильно, как по совести. И я сделал это 16 мая. И сделал бы так ещё 1000 раз, если бы снова встал перед таким выбором.

Футбол — это про уважение. Я уважаю футбол и верю, что меня в этом спорте уважают в ответ. Это было шикарное приключение. «Локомотив» — мой дом. Обнимаю. Ещё увидимся. Ваш Виктор-диктор», — написал Степанов в своём «инстаграме».

16 мая Чорлука провёл последний матч за «Локомотив», сыграв с «Уралом» (1:0). Во время матча Степанов попрощался с Чорлукой, призвав фанатов поддержать хорватского футболиста.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021