Эден Азар оценил старт «Реала» в чемпионате Испании с разгромной победы над «Алавесом»

30-летний бельгийский форвард мадридского «Реала» Эден Азар прокомментировал результат гостевой встречи первого тура чемпионата Испании сезона-2021/2022 c «Алавесом» (4:1).

«Прекрасные чувства после победы на старте чемпионата Испании. Я чувствую себя также хорошо, мы хотим выиграть Примеру в этом сезоне. Мне нравится играть с Бензема, мы очень хорошо знаем друг друга, с ним легко играть.

Моя травма лодыжки ушла в прошлое, она уже вышла из головы», — цитирует Азара Goal, ссылаясь на Movistar.

Напомним, в игре с «Алавесом» Азару удалось отметиться впечатляющей результативной передачей пяткой на Карима Бензема на 48-й минуте в моменте с первым взятием ворот.

Видео голевой передачи Азара доступно на «Чемпионате».