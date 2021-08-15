Эдин Джеко рассказал о шутке Симоне Индзаги после перехода в «Интер»

35-летний боснийский форвард Эдин Джеко прокомментировал переход из «Ромы» в «Интер», а также высказался о предстоящей работе с экс-наставником «Лацио» Симоне Индзаги, который возглавил миланский клуб этим летом.
«Приятно находиться здесь. Я в восторге. Это отличная возможность для меня, и я хочу поблагодарить тренера и руководство за то, что они проявили такую большую веру в меня и за то, что я всё ещё могу изменить ситуацию.
«Интер» — огромный клуб, чемпион Италии, я видел, что они собой представляют в последние 6 лет в Серии А. Теперь я сам буду выступать за них, и я очень рад.
Я уже поговорил с Симоне Индзаги, и мы пошутили над этим. Он сказал: «Наконец-то мы не соперники по дерби!» Мы много раз выступали друг против друга, и я счастлив работать с ним, потому что он показал, на что способен в «Лацио». Я с нетерпением жду работы под его руководством», — приводит слова Джеко официальный сайт «Интера».
Джеко защищал цвета «Ромы» с 2015 года, а до этого выступал за «Манчестер Сити», «Вольфсбург» и клубы из Чехии и Боснии и Герцеговины. В прошлом сезоне форвард принял участие в 38 матчах за «Рому» во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 13 забитыми мячами и пятью результативными передачами.
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