«Милан» подпишет Влашича только в случае согласия ЦСКА на аренду с правом выкупа

«Милан» продолжает вести переговоры по трансферу полузащитника ЦСКА Николы Влашича, однако не готов оформлять прямую продажу игрока, сообщает La Gazzetta Dello Sport.
Переговоры завершатся успешно только в том случае, если ЦСКА согласится отдать хорвата в аренду с правом выкупа.
Сообщалось, что россонери предпримут ещё одну попытку заполучить 23-летнего футболиста. Ранее Влашич заявил руководству ЦСКА, что желает покинуть клуб в нынешнее трансферное окно. «Милан» хотел взять игрока в аренду за € 5 млн с опцией выкупа в размере € 20 млн плюс бонусы, но армейцы требовали € 30 млн.
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.
- 15 августа 2021
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