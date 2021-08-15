«Милан» подпишет Влашича только в случае согласия ЦСКА на аренду с правом выкупа

«Милан» продолжает вести переговоры по трансферу полузащитника ЦСКА Николы Влашича, однако не готов оформлять прямую продажу игрока, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Переговоры завершатся успешно только в том случае, если ЦСКА согласится отдать хорвата в аренду с правом выкупа.

Сообщалось, что россонери предпримут ещё одну попытку заполучить 23-летнего футболиста. Ранее Влашич заявил руководству ЦСКА, что желает покинуть клуб в нынешнее трансферное окно. «Милан» хотел взять игрока в аренду за € 5 млн с опцией выкупа в размере € 20 млн плюс бонусы, но армейцы требовали € 30 млн.



Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.